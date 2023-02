Entoni Burden nikad nije jeo u avionu, evo i zašto

Entoni Burden (Anthony Bourdain) je dobar dio života proveo na putovanjima, probavajući jela iz raznih dijelova svijeta. Pokojni šef i gastro-putopisac proveo je stotine sati u avionima, ali nikad nije jeo hranu koju tamo služe. Koliko god da je let trajao, odbijao je jesti.

- Razlog je jednostavan. Ko se ikada osjećao dobro nakon što se najeo u avionu? Ljudi u avionima jedu zato što im je dosadno. Ja eventualno uzmem vino i sir, i to je to - rekao je jednom prilikom slavni Burden.

Također, volio je dolaziti gladan u zemlju čiju je gastronomiju trebao isprobati.



- Hrana koja me uvijek očekuje kada dolazim negdje neuporedivo je bolja od one u avionu. Čuvam se za to - govorio je.