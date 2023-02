Procurili novi detalji o smrti legendarnog pjevača

Legendarni pjevač Roj Orbison (Roy) umro je zbog svoje ovisnosti o prejedanju i drastičnim dijetama, pokazuje novi TV dokumentarac.



Naime, u novom dokumentarcu "Autopsy: The Last Hours of..." američki patolog Mihael Hunter (Michael Hunter) otkriva kako se popularni pjevač, koji je preminuo u 52. godini, prejedao pa izgladnjivao te da su dijete s jo-jo efektom utjecale na Orbisonovu smrt.

Prema njegovom mišljenju, Orbison je bio opsjednut kilogramima, a nakon što su mu preminuli supruga i dvoje najstarije djece, zatrpao se poslom da bi zaboravio na bol.

Istaknuo je kako je legendarni pjevač jeo samo brzu hranu te da bi se, nekoliko dana prije koncerta, izgladnjivao do iznemoglosti jer je htio dobro izgledati na pozornici.

- Takvo variranje u težini nesumnjivo je predstavljalo ogroman napor za njegovo srce – tvrdi američki patolog, a prenosi "The Mirror".

Inače, pjevaču su deset godina prije smrti ugradili trostruku srčanu prijemosnicu.

Orbison je preživio velike tragedije u svom životu. Njegova prva žena Klaudet Fredi (Claudette Frady) poginula je u motociklističkoj nesreći, a u požaru u mjestu Hendersonville poginula su mu i dvojica sinova.

Muzičar će trajno ostati upamćen po svojim velikim uspješnicama "Only the Lonely", "In Dreams", "Oh, Pretty Woman", "Crying", "Running Scared" i "You Got It", koje je pjevao svojim finim baritonom.

Imao je veliki raspon glasa od dvije i po oktave.

Vizuelno će se ga pamtiti po sunčanim naočalama, bez kojih se nije pojavljivao. Za zasluge na polju muzike dobio je brojne nagrade i priznanja, od nagrade Gremi do uvrštenja u kuću slavnih 1989. godine.