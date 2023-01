Oprostio se od velikana: Žak Houdek se prisjetio prvog razgovora s Oliverom Dragojevićem

- Bože, kakav je to prekrasan rođendan bio! 14. aprila 2015. godine, u velikoj dvorani "Vatroslava Lisinskog", sa svima vama, najdraži moji, i s Oliverom koji je stigao kao iznenađenje... Izveli smo ''Tko sam ja da ti sudim?'' i ''Galeb i ja.'' NEOPISIVO. NEZABORAVNO. Bogu hvala da imam ovu prekrasnu uspomenu za cijeli život! Ovo je jedini put da smo pjevali skupa - piše Žak.

- Kad je već bilo ''pet do 12'', konačno sam okrenuo njegov broj, a Oli se javio s broda. Odmah sam se ispričao, rekao da nije hitno, možemo se čuti i kasnije... Kaže on: "Mali, ne pizdi, kaži - kako si, šta triba?" I tu ja krenem redom, od Poncija Pilata - te da imam koncert, te mi je rođendan, a eto, najveća mi je želja da mi on dođe... Govori Oli, kratko i jasno: "Kad je koncert? Dolazim. Šta ćemo pivat? Oćemo li jednu moju, jednu tvoju?" Da jednu moju - odgovaram ja... (pitam se jesam li dostojan?)... Kaže Oli - imaš ti lipih pisama... Sve u svemu, začas smo sve dogovorili. Bez ikakve filozofije. I tako je uvijek s najvećima - podijelio je pjevač ponos što je veliki Oliver cijenio njegovu muziku.