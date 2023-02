Oskarovac Ashar Faradi družio se s publikom i predstavnicima medija na festivalskom trgu

Ispred Narodnog pozorišta Sarajevo (NPS), na festivalskom trgu, u okviru programa „Na kafi sa...“ gostovao je iranski reditelj Ashar Faradi (Ashgar Farhadi), koji se družio s publikom i predstavnicima medija.

Prisutnima je otkrio zbog čega je radnja filma "Svi znaju" smještena upravo u Španiji.

- Od početka priče mislio sam o Španiji. Ta zemlja je veoma slična mojoj zemlji - rekao je.

Također je ispričao i priču kako je došao na ideju za snimanje ovog filma.

- Prije 15 godina putovao sam na jug Španije u društvu svoje kćerke. Dok sam šetao ulicom, vidio sam zalijepljene postere mlade djevojke koja je oteta. Moja kćerka, koja je to vidjela, postala je veoma uplašena i tokom cijelog putovanja me pitala o tome. Tokom cijelog putovanja moja kćerka je bila veoma uplašena i pod utjecajem te priče. Privuklo me to i počeo sam razmišljati o tome - naglasio je.

Glavne uloge u filmu ostvarili su oskarovci i supružnici Havijer Bardem (Javier) i Penelopa Kruz (Cruz). Istakao je da je upravo njih dvoje odabrao iz prostog razloga što mu se sviđa njihov stil glume.

Film „Svi znaju“ ovog dvostrukog oskarovca i predsjednika žirija takmičarkog programa 24. Sarajevo Film Festivala prikazan je sinoć u „Ljetnom kinu Raiffeisen“.