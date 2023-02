Izboden pjevač "Zvezda Granda" kada je pritekao u pomoć djevojčici koju su pokušali silovati

- Izašao sam da džogiram u park kada sam čuo zapomaganje djevojčice. Otrčao sam do tog mjesta i vidio da djevojčica ima oko 10 godina. Iza šumarka su izašla još dvojica meni nepoznatih ljudi od oko 40 godina. Prvom sam stao u gard i deklasirao sam ga. Nakon toga ova dvojica su skočila na mene, a iza njih je istrčala još jedna djevojčica. Oni su me izudarali i ja sam izgubio svijest. Vidim danas po povredama da me je i neki pas njihov izujedao, a vidim i da su me žestoko izudarali i šutirali - priča Milatović.

Policija je za "Kurir" rekla da se ovaj incident dogodio, da imaju zabilježeno jedno lice koje je pretučeno, ali da nemaju nikakve prijave silovanja ni od građana ni od zdravstvenih institucija. Oni su rekli da će naknadno provjeriti ovaj slučaj i da će se povodom toga oglasiti.