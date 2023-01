Jelena Karleuša ponovo iznenadila objavom na društvenim mrežama: Najljepša sam i najpametnija

Nije rijetkost da se obračunava s mnogim kolegama, ali i cijelim svijetom kada su u pitanju neki loši komentari. Nikome nije ostala dužna.



Ovog puta odlučila je da ostavi po strani sve one koji je "hejtuju", a u prvi plan stavi samu sebe. Na svom Twitter nalogu pjevačica je "malo pohvalila" sebe ovog jutra. Njene osobine su, naravno, u superlativu.



- Kako bih objasnila to što sam uvijek na meti čitavog Balkana? Vrlo jednostavno. Najljepša sam, najpametnija i najtalentiranija. Na sve to i bogata. Naravno da će me mnogi mrziti. Molim vas, citirajte me forever. Hvala - napisala je pjevačica.