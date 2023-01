Emotivna poruka Sinanove kćerke: Bol ne prestaje, potresne riječi i 5 mjeseci nakon pjevačeve smrti

Pjevač Sinan Sakić zauvijek je napustio ovaj svijet prije 5 mjeseci, ali tuga i bol za njim ne jenjavaju, a s najvećim gubitkom suočavaju se članovi njegove porodice. Kćerka pjevača je neutješna i nema riječi koje joj bol mogu ublažiti.

Ona je sa svojim pratiocima podijelila kako se osjeća, pa je napisala:



- Poželim da te vidim. Poželim da te zagrlim. Poželim da ti kažem gdje si, tata. Kada bi mogla samo da dobijem šansu da čujem tvoj lijepi glas. Poželim da me pozoveš i kažeš "gdje si mala", ali, nažalost, svi mi kažu on je sada na nekom boljem mjestu, a niko ne shvata da ja znam da je njemu najbolje bilo s nama i kada smo bili tu svi, na kakvom boljem mjestu. Poslije tebe je sve tužno i sve naopako, ti bi to sve znao popraviti s jednom rečenicom. Poželim da ostavim sve i dođem kod tebe na to neko bolje mjesto. Toliko mi nedostaješ, toliko je prazno sve oko mene. Fališ mi jedini moj, matori moj.