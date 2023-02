Halid Bešlić operiran u Minhenu: Loše sam disao, ali to je sada riješio profesor Ninković

Halid Bešlić (65), kako „Dnevni avaz“ ekskluzivno saznaje, operiran je prije nekoliko dana u jednoj bolnici u Minhenu. Našu muzičku legendu operirao je profesor Milomir Ninković, Bosanac koji je danas jedan od vodećih svjetskih plastičnih hirurga.

S Halidom smo jučer razgovarali. Sjajno zvuči, raspoložen je, a kada nam se javio na telefonski poziv, našalio se riječima: “Evo ranjenog junaka“.

Vađenje konaca

Čuveni pjevač je jučer tokom poslijepodneva imao zakazanu kontrolu kod profesora Ninkovića, a prije toga u telefonskom razgovoru iz Minhena za „Avaz“ je otkrio o čemu se, ustvari, radi:

- Podvrgnuo sam se rekonstruktivnoj operaciji nosa. Vremenom mi se pogoršalo disanje, a malo sam htio i estetski popraviti. Dogovorio sam se s profesorom Ninkovićem da to uradim u Minhenu. Loše sam disao i već mi je to počelo smetati. Malo smo mijenjali hrskavice, malo se i estetski promijenilo, ali je uglavnom bitno disanje. Odlučio sam da to uradim u januaru, u mjesecu kad sam slobodan. I tako je i bilo.

Izašli ste iz bolnice i sada ste na kućnom oporavku.

- Tako je. Evo me kod mog Samira Kadirića u stanu. Kada završim razgovor s vama, idem kod profesora da mi izvadi konce iz rane.

Vi ste imali poteškoće s disanjem još od 2009. godine, od saobraćajne nesreće?

- Kad sam nastradao, urađeno je to dobro, ali malo me disanje opterećivalo. Ja sam to trpio, ali, eto, sad sam to riješio...

Boli li Vas rana?

- Boli me, otekao sam. Ali dobro je...

Je li Vam bilo teško odlučiti da legnete pod nož? Koliko je trajala operacija?

- Nije mi bilo teško odlučiti, a operacija s pripremom je trajala tri i po sata.

Nastupi u martu

Odlično zvučite, ipak do kada ste na bolovanju?

- Do kraja mjeseca, za nevolju se ja mogu pojaviti i sada. Evo Samir mi govori da idemo u studio. Meni je bitno da se fino odmorim i da ovo saniram do kraja januara. Možda ću u februaru nešto svirati, a od marta imamo zakazane velike nastupe. A što se pjevanja tiče, ja sad mogu pjevati. Bitno je da se povuče otok. Još sam začepljen, ali i ovakav kakav jesam, osjećam da sam dobar. Imam puno otoka, a to zatvara ove prolaze.

Zlatan ima stila

U vrijeme dok ste bili u bolnici Zlatan Ibrahimović objavio je video s Vašom pjesmom „Vraćam se majci u Bosnu“.

- Vidio sam. Zlatana lično ne znam, ali poznajem njegovog oca. Sa Zlatnom sam se čuo telefonom kad je igrao u Interu. Otac mu je koju godinu stariji od mene, pjevao je i on. U Švedskoj smo se nekoliko puta vidjeli kad je Zlatan još bio dijete. Simpatičan je Zlatan kako je on to fino složio, ima stila za zezanje.

Fali mi moj Fadil

Vaša porodica jučer je u „Dnevnom avazu“ dala sjećanje povodom 13 godina od smrti Fadila Toskića.

- Fadil je bio posebno dobar s mojom familijom i sa Samirom Kadirićem. Kad Samir i ja putujemo, često se sjetimo Fadila. Spominjemo ga... On je sa mnom bio deset godina u ekipi, obišli smo cijeli svijet zajedno. Fali mi. Neki dan gledam neke moje snimke i kažem: “E, ovdje me Fadil šišao.“.