"Zelena knjiga" osvojila Oskara za najbolji film

U kategoriji za Najbolji originalni scenarij nagradio je odnio film "Green Book". Oskara za najbolji adaptirani scenario dobilo je ostvarenje "Crni član Ku Klux Klana". Bio je to prvi Oskar u karijeri za Spajka Lija (Spike Lee).

- Bože... Volim vas, volim te mama, hvala porodici na svemu ovome. Moj otac nije imao priliku da me vidi dok sam ovo radio, mislim da me gleda odozgo sada. Zahvalan sam svima, hvala ljudima koji su rizikovali sa mnom tokom čitavog puta. Možda ja nisam bio očigledan izbor, ali očigledno nije ispalo tako loše. Hvala grupi "Queen" što ste mi dozolili da budem dio vašeg nasljeđa, zauvijek ću vam biti dužan - rekao je Rami.

To je prva nominacija i prvi Oskar za Oliviju Kolman.

Oskara za najbolju žensku ulogu dobila je Olivija Kolman (Olivia Colman) za film "The Favourite".

Oskara za najbolju režiju dobio je Alfonso Kuaron za film "Roma". Redatelju Kuaronu je to drugi Oskar večeras.

04:07

Oskara za najbolji kratki igrani film dobilo je ostvarenje "Skin".

04:00

Nominirane u kategoriji Najbolji filmski efekti bili su "Avengers: Infinity War", "First Man", "Ready Player One", "Christopher Robin", a Oskara je dobio film "First Man".

03:50

Prestižnu nagradu za kratki dokumentarni film dobille su Rajka Zehtabči (Rayka Zehtabchi) i Melisa Berton (Melissa) za "Period. End of sentence".

- Plačem jer ne vjerujem da je film o menstruaciji dobio Oskara. Hvala ženama, jer vi dajete ženama volju da se bore za menstrualnu jednakost - poručile su dobitnice na sceni.

03:46

Oskara za najbolji kratki animirani film dobilo je "Bao".

03:32

Oskara za najbolji dugometražni animirani film dobio je "Spajdermen - novi svijet".

03:24

Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu dobio je Maheršala Ali (Mahershala) za ulogu u filmu "Green Book".

- Hvala mojoj baki. Ne bih bio ovdje da nije bilo nje i njene podrške. Ona me naučila da uvijek u životu gledam sve pozitivno. Također, hvala mojoj ženi i kćerki - zahvalio se Ali.

03:20

Treći Oskar večeras dobio je film "Bohemian Rhapsody".

- Ovaj film je rezultat naše ljubavi, a Fredi Merkjuri nas je okupio. Na kraju, ovo ide mojim roditeljima, iznad kamina, jer su me oni podržavali. Kao što bi Fredijev otac rekao "Dobro misli, dobro delaj" - rekao je Džon Otman (John Ottman).

3:05

Oskara za najbolji strani film odnio je film "Roma".

To je deveti film iz Meksika koji je nominiran za ovu prestižnu nagradu, ali prvi koji ga je i dobio.

03:00

Oskara za najbolju fotografiju odneo je Alfonso Kuaron (Cuaron) za ostvarenje "Roma".

02:58

Film "Bohemian Rhapsody" dobio je dva Oskara; za najbolji zvuk i montažu zvuka.

2:46

Drugu nagradu večeras dobio je film "Black Panther". Za Najbolju scenografiju nominirani su bili i "First Man", "The Favourite", "Mary Poppins Returns", "Roma". Oskara je dobio "Black Panther".

2:32

Pravi šou na sceni napravila je glumica Melisa Makarti (Melissa McCarthy) koja je došla odjevena u Elizabetu I. noseći plišane zečeve u rukama. Najavila je nominirane u kategoriji Najbolja kostimografija, a Oskara je osvojio film "Black Panther".