Region oduševljen prelijepom vlogerkom: Pogledajte zbog čega je prati 300.000 ljudi

Nađa Stanojević je jedna od najpopularnijih vlogerki. Uprkos tome što sve djeluje prilično lako i veselo, iza Nađine popularnosti i uspjeha zapravo stoje godine i godine rada i truda.



Ona je u svijet vlogovanja ušla kada je bila praktično djevojčica, već sa 12 godina, te nije ni čudo što danas broji više od 300 hiljada pratilaca, kako na Instagramu tako i na YouTubeu, a njeni snimci dostižu ogroman broj pregleda.



Nađa se YouTubeu u potpunosti posvetila 2016. godine, na tacni izloživši djelić svog privatnog života, no nikada do sada nije prešla granicu dobrog ukusa - vrlo pažljivo bira šta servira publici, s obzirom na to da je svjesna odgovornosti koju publicitet nosi i činjenice da je prati ogroman broj djece.

Ona najčešće snima vlogove s putovanja, ali i kratke skečeve, te savjete o modi, ljepoti, a često su na njenom kanalu tema i teorije zavjere, koje su ujedno i najpopularnije.



Ova lijepa 20-godišnjakinja oprobala se i u muzičkim vodama i snimila je pjesmu "Bambolina", ali je istakla da se ne planira ozbiljno baviti pjevanjem.

Nađa trenutno živi u Milanu, gdje studira grafički dizajn, a znanje stečeno na fakultetu redovno primjenjuje i na svojim snimcima i fotografijama.

Ova ljepotica veliki akcenat stavlja i na svoje autfite, pa je njen profil prava modna inspiracija - ona redovno prati trendove, ali uvijek dodaje i lični pečat. Nađin stil je urban, moderan, ležeran, uvijek sa nekim upečatljivim detaljem poput tedi kaputića, "ružnih" patika, trendi kapica ili aktuelnih printova.

Ova Beograđanka jedna je od onih kojoj je pošlo za rukom i da unovči svoju popularnost na internetu, te da vlogovanje pretvori u ozbiljan uspjeh i konstantan vid zarade. Ipak, to nije nimalo lako uprkos tome što većina vjeruje u teoriju da je ovaj posao onaj koji osigurava "hljeba bez motike".

- Uz kvalitetan sadržaj, trud i rad, može. Ne radi se o zaradi preko noći, već o mjesecima, ili pak godinama konstantnog rada i progresa. Iako djeluje da se radi o samo nekoliko sati posla, ako i toliko, nerijetko ostajem cijelu noć za laptopom odgovarajući na mailove, kao i komentare ispod mojih postova. Iako neki stižu do slave i zarade vrlo brzo, za zarađivanje ili slobodu da se osloniš na to da svakog mjeseca imaš zaradu, potreban je kvalitet - ispričala je ona za "Blic" prije nekoliko mjeseci.

Nađi često na fotografijama društvo pravi i njen emotivni partner Petar, a zanimljivo je da je ovaj par već godinama zajedno - u ljubavi su od tinejdžerskih dana. Ovaj zaljubljeni dvojac s vremena na vrijeme snima i zajedničke snimke, koji su po pravilu urnebesno smiješni.