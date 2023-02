Ispovijest koja tjera suze na oči: Boluje od neizlječive bolesti, povukao se sa scene i danas ga ne biste prepoznali

Sa 37 godina osjećam se kao da imam 97 godina, toliko sam umoran od svega. Što je najgore, bipolar je često nasljedan i iskreno se bojim da imam djecu, da sutra moje dijete ne prolazi isto što i ja. U početku nisam prihvatao da sa mnom nešto nije uredu, mislio sam da mi je narav takva, jer ja odmalena nikad nisam imao sredinu, uvijek sam ušao iz krajnosti u krajnost, međutim, kada mi je skoro 10 psihijatara potvrdilo dijagnozu f 31.6 bipolarni poremećaj rapid cycling, shvatio sam da moram da se suočim s tim i započnem liječenje.

Bipolar je zapravo manično depresivna psihoza, to je doživotna psihička bolest u kojoj se često smjenjuju plus i minus faze raspoloženja. Kada sam u plus fazi, sve mi je super, euforičan sam, kažu i previše, a bez nekog posebnog razloga, kreativan sam, pišem pjesme (svoje najljepše pjesme poput "Nisam te zaboravio" i "Na distanci" napisao sam u toj kreativnoj fazi sa 22 godine, a tada nisam ni znao da sam bipolaran), nastupam, stalno putujem, snimim album i više od 20 spotova za nekoliko mjeseci, trošim previše novca, previše sam energičan, mogu i smijem bukvalno sve, ne spavam noćima, svađam se i sa razlogom i bez razloga, a kada je minus, depresivna faza, bukvalno ne možete da ustanete iz kreveta, nije vam ni do čega, ništa nema smisla i samo razmišljate kako da sebi prekratite muke.