Džejla Ramović za "Avaz": Trudit ću se da opravdam povjerenje

Muzičko takmičenje „Zvezde Granda“ sve je bliže finalnoj večeri, kada će se kandidati boriti za pobjedu. Do tada, uveliko se priča o mogućim finalistima, ali i pobjedniku ove sezone.



Dobra namjera

Na samom vrhu favorita je Goraždanka Džejla Ramović, kandidatkinja Marije Šerifović, koja je u trideset drugoj emisiji pomela konkurenciju izvođenjem numera „Dođi“ grupe „Parni valjak“ i „Vertigo“ Jelene Tomašević.

„Zmaj“, „vanzemaljac“... samo su neki od epiteta koje su članovi žirija Jelena Karleuša, Dragan Stojković Bosanac, Đorđe David, Viki Miljković, Snežana Đurišić i Ana Bekuta, u posljednjoj emisiji dodijelili šesnaestogodišnjoj Džejli.

Ona je s maksimalnim brojem glasova osigurala direktan prolaz u četvrti krug takmičenja.

- Kao i svakim nastupom, ja sam zadovoljna. Naravno, uvijek može bolje. Napredovat ću i u sljedećem krugu, koji možete gledati u subotu. Zadovoljna sam, i ja i Marija, to je bitno. Sve je super prošlo. Zahvalna sam na komentarima, kao i brojnim porukama koje sam dobila od fanova poslije emisije – govori Goraždanka za „Dnevni avaz“.

Dodaje da joj je zaista čast čuti takve komentare te da vjeruje u dobru namjeru svakog pojedinca u žiriju.

- Presretna sam. I, naravno, trudit ću se to da zadržim i opravdam to što vjeruju u mene – iskrena je Ramović.

Šta bude

Iako važi za jednog od najvećih mlađih talenata, uspjeh i popularnost Džejlu nisu promijenili. Mnogi kažu da je skromna uprkos prognozama da je potencijalni pobjednik „Zvezda Granda“.

- Ne moram ja težiti ka tome da neko misli da sam skromna. To je, prosto, do toga ko je kakva osoba. Od osobe do osobe to drugačije utječe. To je trenutno nešto čime se ja bavim i nema potrebe da se mijenjam zbog toga. O mogućoj pobjedi ne volim pričati, jer ne volim se mnogo nadati za bilo šta, da se ne bih kasnije razočarala. Tako da... pustit ću vremenu da pokaže i šta bude - bit će – zaključuje Ramović.

Moram otići, džaba sve



- Poprilično je teško kada, naprimjer, isplanirate nešto za dva ili tri dana mimo „Zvezda Granda“. Ali, onda dobijem poziv iz Beograda, moram otići, džaba sve. Malo je naporno i zbog škole i svega, ali se snalazim. Kada uživate u tome što radite, sve je OK – govori nam Ramović.