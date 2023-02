Pjevačica Aleksandra Radović iz Beograda za "Avaz": Ovdje ostaju samo hrabri

Popularna pjevačica Aleksandra Radović (45) nedavno je svoje fanove obradovala novim ljetnim singlom „Ne volim te“. Nakon posljednjeg hita "Ljubavi moja", Aleksandrina publika na novu pjesmu čekala je više od godinu. O ovoj pjesmi, spotu, ali i karijeri te društvenoj svakodnevici razgovarali smo s Aleksandrom, koja se ove godine priprema za prvi veliki zagrebački koncert.

Novi album

- Ovo je pjesma pravog ljetnog "groova", s lijepom, ljubavnom porukom koja nas potiče da istupimo malo iz zone ličnog komfora, da pokušamo zbog osobe koja nam znači ponekada podnijeti i žrtvu, jer to nije ništa strašno, može samo da nam donese dobrobit u odnosu. Iako ze zove „Ne volim te“, ona nosi svojevrsnu radost i svojom porukom potiče nas da se odvažimo potruditi i izboriti se za pravu ljubav – kaže Aleksandra.

"Ne volim te" prati i originalni videospot u čijem su nastanku učestvovali Vaši najveći fanovi iz cijele regije.

- Režiser spota je dao tu ideju, a ja sam je s radošću prihvatila kao i prijedlog da videospot bude krajnje jednostavan, životan, da tako kažem “neretuširan”. Fanovi su uživali i poslali su mi mnoge poruke u kojima mi se zahvaljuju zato što su učestvovali u spotu i ja sam iskreno zahvalna njima na doprinosu.



Pretpostavljamo da spremate i novi album. Hoćete li i ovaj put povjerenje između ostalih dati Mahiru Sarihodžiću?

- Da, naravno, album se uveliko sprema i svakako ću povjerenje ponovo ukazati Mahiru Sarihodžiću koji će biti producent novog albuma te će raditi na aranžmanima. Mislim da ćemo zajednički napraviti dobar posao, jer sam već sada zadovoljna kako album napreduje.

Vrednuje se znanje

Jedna ste od rijetkih javnih ličnosti koja se nije podvrgnula određenim plastičnim korekcijama na tijelu. Šta mislite o tome i da li bi ikad pristali na to?

- Ljudi koji nisu zadovoljni sobom i nekim detaljima na svojem tijelu imaju potrebu to korigirati, dok drugima to manje smeta i ne posežu za takvim zahvatima. Imam sreću s genetikom, tako da se nadam da mi to zadugo neće trebati, a vjerujem da se dosta toga može držati pod kontrolom kad se uđe u određene godine, zahvaljujući treninzima, dobroj i zdravoj ishrani, kvalitetnim životom...

Koja je Vaša poruka za sve mlade ljude koji planiraju otići u neku zapadnu zemlju?

- Kako ulazim u neke zrele godine, promijenila sam mišljenje o odlasku iz regiona. Ranije sam često mislila kako bi bilo dobro otići odavde, jer se negdje drugdje mnogo više vrednuje znanje koje kod nas, naizgled, više i nije toliko važno. I sve to negdje i stoji, ali ako svi ljudi koji imaju nešto da ponude odu, to ne može da bude ispravno rješenje.

Znači, ipak trebamo ostati?

- Mislim da hrabri ljudi ipak ostaju. Najlakše je otići i mislim da treba prave hrabrosti za ostanak, pri čemu svako od nas treba dati svoj doprinos ovom našem društvu da napreduje. Trebamo se boriti svim silama da u njemu napravimo pomake i da nam bude bolje.

Veliki koncerti

- Ove godine svakako slijede veliki koncerti, nakon izlaska albuma koji se očekuje početkom oktobra. Sarajevo je, naravno u planu, samo još ne znamo tačno kada. Što se tiče Zagreba, koncert će se održati 10. novembra u dvorani „Vatroslav Lisinski“. Veoma sam uzbuđena zbog toga i radujem se da ljudi u Hrvatskoj mogu čuti uživo da u Srbiji postoje kvalitetni pop izvođači i kvalitetan pop zvuk.

Čudno i „nenormalno“

- Svako vrijeme ima neke svoje trendove. I mi, kada smo bili klinci, slušali smo nešto što je našim roditeljima u to vrijeme izgledalo čudno i „nenormalno“. Tako je i danas, klinci slušaju ono što se njima dopada. Sve ima svoj vijek trajanja, a svakako, ono što je kvalitetno će opstati i trajati, ono što nije, neće – smatra Aleksandra.