Otkazani novogodišnji nastupi: Novi udar na džepove pjevača, gube se godišnje zarade

Ovo je vrijeme kada su u normalnim uvjetima muzičke zvijezde i zvjezdice imale dogovorene novogodišnje angažmane. U stara, dobra vremena u novogodišnjoj noći dosta njih je zarađivalo toliko novca od kojeg bi živjeli cijelu godinu. No, zbog pandemije koronavirusa svi novogodišnji nastupi u regionu su otkazani.

Na rubu

- Dobro je što će se ovo sve malo stabilizirati i napokon shvatiti u kakvim vremenima živimo. Za gradove realno nisu to nikakvi gubici, to je više bilo pokazivanje mišića pojedinih gradonačelnika. Plaćali su se nastupi i po 100.000 KM, a sve tuđim novcem. To je isto kao kad vam bankomat izbaci 100 KM vaših, a vi mu se zahvaljujete. Jer, gradovi se uglavnom finansiraju iz budžeta – izjavio je Kašljević.