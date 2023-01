Iluzionista porijekolom iz BiH: Staneli, pravog imena Nurija, oduševio žiri "Supertalenta"

Na pozornicu je izašao s tačkama i bez riječi, čak nije pozdravio ni voditelje. Uskoro je publika gledala kako tačke nosi na bradi, potom se spustio se do žirija i od Martine Tomčić zatražio da napiše svoje ime na novčanici od 20 kuna koju je zatim zapalio. Pljesak je izazvao kad je Martinino ime osvanulo ispisano na njegovoj ruci.

Staneli je u prilogu nakon nastupa otkrio da je rođen kao Nurija, no svoje ime, kaže, ne voli. Iako porijeklom iz Bosne i Hercegovine, neobičan životni put odveo ga je u Švedsku.

- Uvijek sam htio biti poseban - rekao je.



Priznao je da ga često nije shvaćala ni okolina ni porodica,

- Krenula je potjernica za mnom, tražila me čitava Bosna i Hercegovina - ustvrdio je Staneli.

Maltretirali su ga i tukli, kaže, skidali do gola, a često je morao i spavati vani. Trpio je svu patnju i bol jer je, tvrdi, htio da mu otkriju tajne kako izvode trikove. Nikad mu, naglašava, nisu otkrili ništa, pa je on sve promatrao iz daljine i sam učio - ispričao je on i kazao da jedino voli svoju mater iz BiH.