Britni Spirs poslala poruku svojoj porodici: Povrijedili ste me i želim pravdu

-Zapravo mi je dosadilo biti ovakva razumna Majka Tereza. Ako ste nepristojni prema meni, ja sam gotova s vama. Mir. Ova poruka je mojoj porodici jer me povrijedila dublje nego što će ikada znati. Znam da će konzervatorstvo uskoro biti gotovo, ali ja još uvijek želim pravdu. Ja sam visoka samo 163 centimetra, a cijeli život sam igrala veću osobu. Znate li koliko je to teško, napisala je pjevačica.

Pjevačica Britni Spirs (Britney Spears) objavila je fotografiju pisaće mašine i ružičastih ruža, no tekst koji je napisala uz nju nije se odnosio na to. U objavi na Instagramu poslala je poruku svim članovima svoje porodice.

View this post on Instagram

Također je napisala da je nepristojno što odvoji vrijeme za nekoga, a ta osoba joj otkaže dogovor.

-Zar vam nije čudno kada skačete kroz obruče da biste organizirali putovanja ili da dogovorite ručak s ljudima koje volite da bi oni to na kraju otkazali ili otišli nakon deset minuta? To je ponižavajuće i svaka osoba za koju sam ikad odvojila vrijeme odmah kaže da je neće biti jer ide na putovanje iduće dvije sedmice. OK, shvaćam, oni su slobodni samo kad njima to odgovara. Pa sad više nisam nikome dostupna. Nemam ništa protiv toga da budem sama, objasnila je Britni.