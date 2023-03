Tea Tairović za "Avaz": Moj život promijenio se preko noći

Neočekivani uspjeh

- Trenutno snimam album prvjenac koji će biti objavljen u aprilu. Svakako moja publika do tada može očekivati dosta novih pjesama.

Nakon pjesme koja je postala popularna brzinom svjetlosti, koliko će biti teško nadmašiti to sljedećom?

Dobra organizacija

Šta se sada promijenilo u Vašoj karijeri nakon tolike pažnje koju ste izazvali?



- Ja sam na sceni već nekoliko godina, bila sam članica grupe „Đavolice“, učestvovala sam na takmičenju „Zvezde Granda“, objavljivala sam pjesme, naporno sam radila, ali nisu rezultati onakvi kakvi sam željela da budu. Svakome se desi neko čudo, meni se desilo mogu reći preko noći i sve se promijenilo. Veća medijska pažnja, sve više ljudi vas komentira, ali sa svim tim ja se mogu nositi.

Uspijevate li održati balans između privatnog života i karijere?

- Sve se može kad se hoće, sve uspijevam stići uz dobru organizaciju.

Koliko su Vas remetili naslovi koji se posljednjih nekoliko mjeseci vezuju za Vaše ime?



- Jaka sam žena, nisu uspjele da me povrijede nebitne osobe i može da me povrijedi samo bliska osoba i neko do koga mi je stalo. I prije toga, ali i nakon toga ostala sam ista. Možda sam eventualno ravnodušnija na neke stvari.