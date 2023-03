Vlatko Stefanovski za "Avaz": Trudim se da preživim u ovom surovom svijetu

Mali praznik

- Očekujem da će ovog puta biti kako treba. Iskreno se nadam da će koncerti biti fenomenalni. Ovaj put smo svi entuzijasti. Imam trio koji publika mora čuti. Sviram s mladim muzičarima - Ivan Kukić na basu i Jan Stefanovski, moj sin, na bubnjevima. To su mladi ljudi, ali sviraju nevjerovatno kompetentno. Svaki koncert je mali praznik. Oni su sretni što što će prvi put nastupiti u BiH. Svi smo sretni što ćemo doći u BiH i svirati koncerte. Za Sarajevo me veže puno toga - i puno prijatelja i puno koncerata.

Uznemiren sam

Osim pandemije, tu je velika kriza koja kulminira u Ukrajini. Pratite li ta dešavanja i vijesti?



- Naravno da sam uznemiren kao i sav svijet. Kad bih se ja pitao, preko noći bih uspostavio mir u cijelom svijetu. Ali to je prilično utopijska ideja. Naučio sam da ne reagiram baš neurotično na stvari koje ne mogu promijeniti.

Pratite li novu muziku koja se stvara?

- Zanima me, naravno, šta rade kolege. Ali mislim da je kriterij prilično nisko pao, prilično je to mediokritetska muzika. Uglavnom je to muzika koja se pokušava dopasti širokim masama. Za mene je to nezanimljiva muzika.

Slažete li se s mišljenjem da je najbolje od muzike u bivšoj Jugoslaviji stvoreno osamdesetih i devedesetih godina?

- Mislim, i sedamdesetih isto tako, te godine i osamdesete su bile značajne. Tada je muzika bila važna, tada je muzika nešto značila. Tad su na naslovnim stranama bili muzičari, a danas više ne.