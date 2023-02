Frenkie za "Avaz": Odlazak na umru bilo je moje najljepše putovanje u životu

Preživjeli smo

- Bilo je poprilično teško, kao i svima nama, ali nisam se žalio, nego smo našli načine kako da se snađemo. Koncerti su potpuno stali, ali smo radili neke druge projekte koji su nam pomogli da "preživimo". Nadam se da je to vrijeme iza nas i vidim već po pozivima da će ova godina biti puno bolja što se tiče live svirki. Vidim, također, da je interesiranje za ovaj koncert veliko to pokazuje da su se ljudi zaželjeli druženja.

Trokrilna vaga

- Volio bih da to nije slučaj, ali, nažalost, tako je. To samo pokazuje koliko se stvari kod nas sporo mijenjaju. Isti slučaj je s autoputem koji sam spomenuo u „Hajmo ih rušit“ ... Vidjet ćemo da li će moja prognoza iz te pjesme biti tačna, Ministarstvo saobraćaja ima još 10 godina dok moja djeca napune 18.

- Smatram da jeste dužnost umjetnika da reagira na nepravdu i da on kroz muziku obrađuje ono što njega okupira. A to su kod mene često problemi koje vidim u društvu i koji se, naravno, tiču i mene. Kada slušam muziku, pažnju mi uvijek više privlače pjesme te tematike, a ne one koje se bave nekim plitkim i materijalnim temama.

Najljepše putovanje

- To je bilo moje najljepše putovanje u životu. Pozitivno iskustvo, duhovni rast i - čišćenje. Mislim da se mnogo ljudi u ove protekle dvije godine počelo duhovno preispitivati i raditi na sebi. Obavio sam to putovanje jer je moja vjerska dužnost, ali isto tako kako bih učio. Pogledao sam svoj pasoš pun pečata i viza raznih zemalja, ali najbitniji pečat nisam imao, zato sam se odlučio da posjetim Meku i Medinu. Nadam se da ću imati priliku obaviti još puno umri, pa i hadž, ako Bog da.

- Današnje vrijeme donosi brojne izazove, nove generacije odrastaju više na internetu i na to treba paziti. Mislim da se svaki roditelj prepadne kada pomisli na to šta nas čeka. Ali na nama je da odgoj odradimo što bolje znamo i da ne ponavljamo greške prijašnjih generacija.

Nijedan Balkanac ne ide raditi u Rusiju

Mladi ste bili tih devedesetih, kada je rat izbio. Čega se najviše sjećate? Dio djetinjstva ste proveli u Njemačkoj. Razmišljate li danas, kada se opet spominje rat, otići? Ne samo rat u Ukrajini već potencijalni sukobi u BiH…

- U poređenju s mojim vršnjacima, koji su odrasli i ostali u Sarajevu, moje ratno iskustvo je bilo blaže. Ali vjerujem da je sve to ostavilo traga, zato sam siguran da osoba koja je prošla kroz te grozote ne može poželjeti da to proživi opet. Vidimo identične fotografije izbjeglica, djece i majki iz Ukrajine kakve smo viđali kod nas devedesetih i to je svima okidač za traume. Možemo samo moliti Boga da taj sukob što prije stane i da bude što manje žrtava. Također, možemo aktivno pomoći tim izbjeglicama. Možemo donirati novac i možemo ih primiti u BiH, to je, također, naša dužnost jer najbolje znamo kako se oni osjećaju. Možemo naučiti lekciju kada je u pitanju politika. Sada su karte otvorene i jasno vidimo ko su destruktivne snage u našoj državi i trebamo se još odlučnije boriti za priključenje Evropi i NATO-u. Po meni je to prosta računica i lako je vidjeti ko nam je prijatelj. Nijedan Balkanac ne ide raditi u Rusiju, nego u zemlje Evrope, također su to zemlje s kojima mi najviše poslujemo i koje nam najviš