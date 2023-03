Bobi Braun progovorio o traumatičnoj tajni koju je krio 40 godina

Braun je odrastao u opasnom dijelu Bostona. U razgovoru s pomenutim medijima, prisjetio se kako su mu pripadnici policije izudaraili i uhapsili majku pošto se bila umiješala u hapšenje jednog komšije. Tada, prema njegovim tvrdnjama, "otišlo" mu je djetinjstvo i to ga je veoma zaboljelo.

- Socijalna služba me je preuzela na izvijesno vrijeme tada. Trebalo je da boravim s velikim vjernicima, ali nije bilo baš tako. To nije bilo lijepo mjesto za dijete. Sveštenik me je maltretirao, pokušao je da me dodirne, siluje. A ja sam bio veoma, veoma mlad dječak. Nisam znao šta je to, niti da postoje ikakve granice. Sve što sam znao bilo je da mi se to ne dopada. I nikad to nisam zaboravio - otvorio je dušu on, napominjući da ga je to i kasnije u životu mučilo.

Braun kaže da je to uticalo na njegove odluke.

- I to je na neki način uticalo na moje odluke, kad su u moj život došli narkotici. Droga, alkohol, sve to - dodao je Bobi, koji je uspio da porocima kaže "ne" prije dvije decenije.

Iako je isprva to odbijao, shvatio je da mu pričanje o tome u stvari pomaže.