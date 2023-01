Video / Evo kako je Džoni Dep proslavio završetak suđenja

Britanski gitarista Džef Bek (Jeffa Beck) u Šifildu (Sheffieldu) je održao koncert, a na kojem je gost iznenađenja bio Džoni Dep (Johnny Depp).

Samo neke od pjesama koja su njih dvojica pjevala bile su "Isolation" od Džona Lenona (Johna Lennona), "What’s Going On" Marvina Gejea (Gayea) i "Little Wing" Džima Hendriksa (Jima Hendrixa).

Inače, Džoni je i član benda

Hollywood Vampires.