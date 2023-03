Vatromet prekinuo koncert pjevačice Dua Lipe, troje ljudi povrijeđeno

Pjevačica Dua Lipa završavala je nastup u Scotiabank Areni u Torontu kada je aktiviran vatromet u dvorani nakon čega je koncert prekinut.

Policija je saopćila da je troje posjetitelja zbrinuto nakon što su zadobili lakše povrede. Jedan od posjetitelja je istakao kako je primijetio da mnogi na koncertu vjerojatno nisu bili svjesni da je improvizirani vatromet bio zapravo neplaniran.

- Bilo je to pred kraj koncerta, a konfeti su već pušteni pa smo mislili da je to dio finala. Nikoga to nije uznemirilo osim ljudi na sceni, ali bilo je strašno - rekao je.