Nihad Kreševljaković uoči početka MESS-a za "Avaz": U Bosni žive odlični reditelji, ali proces do realizacije je prava drama

Rasprodate karte

- Ne volimo izdvajati predstave s obzirom na to da iza svih festivalskih predstava stoji veća ekipa ljudi. Teško ih je i uspoređivati s obzirom na to da se razlikuju i po formi. Ono što nas također nije pretjerano iznenadilo da su neke karte rasprodate čim je započela njihova prodaja s obzirom da je uvijek interes publike za regionalne reditelje veći. Isto se odnosi naprimjer i na predstavu Selme Spahić koja je je vrlo brzo rasprodata iako se radi predstavi koja se nalazi na repertoaru Kamernog teatra 55 - kazao nam je Kreševljaković.

Intimna priča autora

Na naše pitanje je li se stanje u kulturi u BiH popravilo u odnosu na posljednje godine, Kreševljaković odgovara:

- Teško je u Bosni i Hercegovini govoriti o ovoj temi jer je kao i sve ostalo i to komplicirano, te bi se na to pitanje moglo odgovarati iz različitih uglova. Ono što je činjenica je da u Bosni žive odlični reditelji i rediteljice, fantastični glumci i glumice i općenito neki veliki ili bar veoma zanimljivi umjetnici i umjetnice. Kada ovdje neko uspije napraviti neku predstavu ili film, napisati knjigu, bilo šta... Uglavnom naši umjetnici i umjetnice naprave neke odlične stvari ali ako pričate s tim ljudima kako je izgledao proces da dođe do realizacije tek tada ćete čuti pravu dramu. Gledajući izvana ono što se događa u Bosni jeste sigurno zanimljivo, ali ako govorimo o kulturnom identitetu u kontekstu odnosa države prema umjetnosti to je već malo drugačija priča. Mi imamo sreću da u Kantonu Sarajevo imamo ljude koji su svjesni bitnosti visokih standarda, pa i internacionalnog karaktera kulture dok je situacija kada govorimo o državi ili entitetima drugačija. Vjerujem da ne možemo u odgovoru na ovo pitanje samo gledati u Sarajevo jer, prema mom mišljenju, kvalitetni umjetnički i kulturni sadržaji trebaju biti dostupni svima širom cijele zemlje.