Manekenka Jasmina Gutošić otvoreno o svom putu "preko okeana": Svoj život vidim u Americi

- Odsjela sam u „Miami Edition“ hotelu. Nakon što sam provela sedam sedmica u njemu i zamalo se porodila, definitivno je za mene poseban. Trebalo mi je dugo vremena da nađem stan, s obzirom na to da trenutno dosta ljudi iz svih krajeva SAD seli na Floridu. Država je u totalnoj ekspanziji i procvatu. To je značajno povećalo cijene nekretnina. Kad nađete stan, treba bar sedam dana da vam odobre useljenje. Za mene život u Majamiju znači ujutro kafu piti s pogledom na Atlantski okean – iskrena je Gutošić.

Dodala je da svoj i Lukin život vidi u SAD gdje će se vratiti u januaru.



- Imam američku diplomu prava. A izabrala sam Ameriku da tamo rodim mog sina prije svega da bi on dobio državljanstvo SAD. Odlučila sam da ću to omogućiti svojoj djeci od trenutka kad sam saznala da 14. amandman garantuje svakom djetetu rođenom na teritoriji SAD državljanstvo. Iskustvo poroda je bilo predivno, porodila sam se u „Mount Sinai Miami Beach“ bolnici. To je jedan od najboljih lanaca bolnica u SAD, kompletna usluga i briga o vama prije i poslije poroda je fenomenalna. Imala sam hitan carski rez što nikako nije bila moja želja. To je ozbiljna operacija koju treba svako izbjeći osim u slučajevima kada je zbog zdravlja mame i bebe neophodan. Ja sam bila u bolnici kad su mi počele kontrakcije i primijetili su da otkucaji srca mog sina usporavaju te su me hitno prebacili u salu gdje je operacija izvršena. Beskrajno sam im zahvalna na ažurnosti, stručnosti i brzini kojom su sve obavili – istaknula je Gutošić.