Književnica Iva Kostov ostvaruje svoje snove u Majamiju: Ogolila sam se do kostiju

Kamen na srcu

- Meni je bilo bitno samo da ostvarim svoj dječiji san i nisam htjela da razmišljam unaprijed šta će i kako će biti. Inače, moj prvi susret s knjigom nije lijepo prošao. Prvo, svi su vidjeli knjigu prije mene, a onda sam čekala da „doputuje“ u Ameriku, gdje trenutno živim. Zamišljala sam taj moment uz suze radosnice, a desilo se nešto sasvim neočekivano. Bile su to suze od tuge. Mnogo sam se iznervirala, jer korice nisu bile plave boje, kako sam zahtijevala, već su na kraju ispale ljubičaste, jer je neko na svoju ruku tako uradio. I, eto, umjesto sreće, mene je dočekala neka tuga na „prvu loptu“. Znam, mnogi bi rekli, kakve veze imaju korice ako je iznutra knjiga dobra, ali nama, autorima, to je vrlo bitno. Poslije, kako su krenule narudžbine, nekako mi je pao kamen sa srca. Ponekad još nisam svjesna gdje je moja “Prećuti me” sve putovala - kazala je Kostov.

Lijepo mi je

- Svi moji tekstovi su ja, moji osjećaji, previranja i stradanja. Ali, isto tako, sve što napišem, dotakne druge ljude, pa mi često napišu kao da sam njihov život opisala. Bitno mi je da tekst koji napišem prvo liječi moju dušu, pa tek onda i ostale… Onog trenutka kada sam odlučila objaviti prvu knjigu, znala sam da sam se ogolila do kostiju. Neki bi to nazvali hrabrošću, ja nazivam umjetnošću – kazala je Kostov.

- Šta više, bila sam u šoku… Ne znam, kada god pričam s nekim ko je iz BiH, osjećam tu neku posebnu toplinu od tih ljudi. Imaju nešto posebno i drago što mene oduševljava. Moram da kažem, poslije čitalaca iz Srbije, najveću podršku imam baš u BiH i to me jako raduje – istaknula je Iva.

Borac za pravdu

Ona se ne ubraja u “tipične književnike” i stereotipe o njima, barem kada o fizičkom izgledu govorimo. Mnogima je prva asocijacija žena s naočala za pisaćom mašinom, ali Iva to nije.



- Ne bi mi bilo drago da se uklapam u bilo koji kalup, jer to ne bih bila ja. Volim da iskačem od svih standarda. Često mi moji pratioci na Instagramu pišu s divljenjem, kako djevojka koja piše može biti i lijepa i pametna, sve. Ne mogu reći da mi ne prija, prija, i drago mi je da to primjećuju. Vječiti sam borac za pravdu. Zato uvijek težim ka tome da ljudima dokažem da žena ako je lijepa (a za mene je svaka lijepa na svoj način), može biti i pametna, i sposobna. Moguće da imam nepovjerenje od nekih čitaoca, mada mi to nisu nikada rekli. Ali ne zamjeram im, jer baš te jedva čekam da na jednoj od mojih promocija možda upoznam i ubijedim u suprotno. Bit će mi to izazov i jedva čekam da razuvjerim svakog ko ima pogrešno mišljenje o meni – iskreno je kazala Kostov.

Dodala je da će se u novom romanu moći pročitati šta se njoj dogodilo. Ipak, glavna priča nije njena priča, ali emocije jesu.

A Ivino srce može “ukrasti”…

- Neko ko ima dušu da je nasloni na moju, i neko ko ima sigurne ruke da u njima odmorim – zaključila je.