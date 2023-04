Komičar Semir Gicić za "Avaz": Ne žalim se na umor, nije mi ga opština dodijelila

Evociranje uspomena

- Prisutan je umor, ali to je moj odabir, nije mi ga opština dodijelila, tako da… Taj moj izbor da radim ''One Man Show'' i da se odazivam rado tamo gdje me ljudi traže i poštuju moj rad, to je moj odabir. Nije uredu ni da se žalim, a umor je sastavni dio posla. Ali me raduje ta pozitivna energija koja se razmjenjuje s publikom - kazao je Gicić u razgovoru za “Dnevni avaz”.



Ističe da mu imponira to što su ulaznice za njegove predstave rasprodate.

- To čak i prevazilazi moja očekivanja. Nema nekog jeftinog humora, nema viceva, nema psovki, vulgarizama, znači, priča o nama, običnim ljudima, nekim životnim situacijama. I ljudi to vole, da evociraju uspomene na djetinjstvo, na situacije iz kuće, rodbine, iz priča o majkama… Tako da je to neki univerzalni humor koji svuda razumiju, sve zemlje iz bivše Jugoslavije, a i naša dijaspora - rekao je Gicić.

Sarajevski Dom mladih je bio rasprodat kada je Gicić nastupao u maju ove godine, pa je odlučeno da opet dođe.

- Nadam se da će i ovaj put da bude tako veliko interesovanje. Nikad ne garantujem smijeh, ali čujem da ljudi kažu: ''Nisi garantovao, ali si pretjerao, smijali smo se kao ludi.'' Meni je drago to i jedva čekam i Sarajevo i Tuzlu, gdje sam prvi put sa stand-upom - iskren je bio Gicić.

On predstavu ne prilagođava podneblju u kojem je izvodi.

- Desi se da u razmaku od tri ili četiri mjeseca bude obogaćena novim detaljima, ali generalno je fiksna. Ne pravim kompromise, ne podilazim sredini u kojoj igram, jer to mi nije uredu. Za mene su svi jednaki i svaku publiku cijenim podjednako i samim tim svoj maksimum dajem na svakoj predstavi - kazao nam je Semir.