Alisa Čajić i Ivana Vojinović u novoj seriji: Ko su Kristina i Vilma

- Lik Kristine me još na kastingu oduševio. Mi, glumci, u svakoj ulozi tražimo sebe, jer je kreiramo, ali u ovom slučaju mogu reći da je Kristina zaista na neki način bliska meni – istakla je Čajić.

Više prilika

Naglasila je i to da platforma „Bh Content Lab“ stvara više prilika za glumce.



Uloga Kristine joj je, kaže, do sada najznačajnija. A također će je publika gledati i u još dvije nove serije.

Ivana je dodala:

- Pričala sam s nekim kolegama i nevjerovatno mi je to što svi pričamo da na nečemu radimo, svi smo u nekim projektima. To je fantastično, jer više se ne žalimo na to da nam je nešto snimati, već sada zaista snimamo svi. Nekako mislim da sve ide u boljem smjeru.

Vilma je lik koji u seriji “Na rubu pameti“ kojeg tumači Ivana. Ona je konobarica koja i nije baš najbolja u tome.