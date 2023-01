Reditelj i producent Ademir Kenović za "Avaz": Film "Kad sam bio hodža" nije nimalo lagan zadatak

Odlazak prijatelja

Kenović, koji potpisuje kultne filmove "Ovo malo duše", "Kuduz“, „Savršeni krug“, govorio nam je o stanju bh. kinematografije, a razgovor smo počeli tužnom temom – nedavnom smrću Davora Janjića.



Kakva sjećanja nosite na saradnju s njim?

- Mnogo me rastužilo to, kao i mnoge ljude koji ga se sjećaju kao glumca, kao prijatelja i kao nježnog čovjeka i umjetnika. Sve što znam u vezi s njim bilo je vrlo dragocjeno. Pamtim vrijeme koje smo proveli radeći zajedničke poslove... Zaista je bio talentiran mladi čovjek. Žao mi je što je živio tako kratko, volio bih da je to bilo barem dvostruko duže.

“Ovo malo duše” za mnoge je jedan od najboljih filmova bh. kinematografije. Zasigurno Vam to mnogo znači…

- Mnogo mi to znači, zaista. Mi koji napravimo neki film ili nešto svoje, nemamo predstavu o tome kakvo je, kako će ljudi to doživljavati. Puno je stresa oko stvaranja nečega, nedoumica, također, da li je to dobro ili ne. Nisam dobar sudija za bilo šta od onoga što sam napravio, i drago mi je da to čujem od ljudi, da kažu šta osjećaju kada gledaju taj film.

Vi ste najkompetentnija osoba koja može povući paralelu između prijeratne i današnje bh. kinematografije.

- Nažalost, kinematografija kod nas je nešto što bi se trebalo razumjeti i podržati kao mnogo važnije nego što se ustvari podrazumijeva. Nadam se da će doći vrijeme kada će svi shvatiti da je ono čime zrači kinematografija, kada je kvalitetna, pozitivna, da to mnogo govori o našem ambijentu i našoj državi. Stvara mnoge prilike za pozitivniju komunikaciju tog svijeta filma prema nama. Mislim da to treba svi da čuju i da se na neki način ponašaju kao ostale zemlje na svijetu, koje ozbiljno ulažu u taj naš mukotrpni i skupocjeni posao.