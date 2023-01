View this post on Instagram

- Najveći afrodizijak je kada uđe go u sobu, da se ne lažemo. Svaki put kad ušeta tako, pomislim: "Bože, sa kim ja spavam svaku noć"... Majke mi... Hvala ti Bože što si mi to dao! Ne mogu reći da se radi samo o fizičkom izgledu, ali ako me pitaš za afrodizijak, to je onda definitivno to - rekla je Goca Tržan u emisiji ''Magazin In'' .