Detalji raskida Teodore Džehverović i Nine: Više ne želi da bude njen “potrčko”

Teodora Džehverović i Nino Čelebić raskinuli su poslije žestoke svađe, koju su navodno započeli zbog njene karijere. Kako mediji pišu njihov raskid nije marketinški trik, što je nagovijestila njena majka Goca.

-Džehva i Nino su se žestoko posvađali zbog toga što ju je on iskritikovao zbog, kako on smatra, loših poteza koje pravi u karijeri. Rekao joj je da nije dobro za nju da pravi lažne svađe s kolegama kako bi ispromovisala novu pjesmu, kao što je to bio slučaj s Mahrinom i njihovim duetom. Pokazao joj je kakve je sve loše komentare zbog toga dobila na društvenim mrežama i da joj se zbog ove laži svi smiju. Osim toga, on joj je povišenim tonom rekao da više ne želi da bude njen potrčko i da je čeka na aerodromu, što je nju izvelo iz takta - kaže izvor.

