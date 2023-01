Emotivni oproštaji kolega od vrhunskog pjevača Massima Savića: Kao nož u srce iz vedra neba, zbogom veliki Gospodine

- Kad bez riječi ostaneš… Iskrena sućut obitelji. Zauvijek ćeš biti tu - napisala je Badrić uz emotikone srca.



Amel Ćurić je posvetio veći tekst Saviću.

- Dragi moj mentore, dragi moj direktore, prijatelju, umjetniče… Zvao si me prije mjesec dana, javio sam se kratko i rekao da ću te ubrzo nazvati jer sam imao sastanak. To "ubrzo" nikad nije došlo na red. Nisam te uspio nazvati i beskrajno žalim zbog toga… Uvijek kad se čujemo, razgovaramo po dva sata. Zato sam odgađao dok uhvatim vremena, danas ću, sutra ću… Ovo me pogodilo kao nož u srce iz vedra neba. Da smo barem 5 minuta popričali. Da se nasmijemo još bar jedanput. Da mi bar još jednom ispričaš kako ćeš da razvališ koncert za koji se spremaš… Moj mentore… Neka ti je vječna slava i rahmet duši tvojoj umjetničkoj. “Ludoooooo”… Tvoj Amel.