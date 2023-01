Producent Kašljević o Massimu Saviću za "Avaz": Nema više takve gospode

Strašan gubitak

- Još sam u šoku. Ne mogu da vjerujem, vraćam film... Jednostavno sam u šoku. Ovo je strašan gubitak. Massimo je bio jedan od rijetkih ljudi na estradi koji su meni „legli“. Nekako smo se našli u stilovima. Nijedan od nas nije bio u klišejima, ni ja u svojoj branši, ni on u svojoj. On je jedan od rijetkih ljudi kojem sam uradio desetine koncerata i svakom sam od početka do kraja prisustvovao. Uživao sam na svakom. Takav je profesionalac i muzičar - rekao je Kašljević drhtavim glasom.

Nije uspjelo

Dodao je da se od šoka neće zadugo oporaviti.

- Nema takve gospode više na stejdžu, iza stejdža... Znali smo se nekada i porječkati, imali bismo sukobe mišljenja, ali to je čovjek koji se znao izviniti. Čak i nekada suzu pustiti... Dva dana prije smrti šetao je parkom gdje živi. Poslao sam mu poruku, pogledao je, ali nije odgovorio. Iznenada je dobio temperaturu, bakterija, sepsa... Kako to već ide. I jednostavno nije bilo spasa. A trebao je 30. decembra imati koncert u Dubrovniku, bilo je sve dogovoreno, da se malo digne, da malo osjeti to, da ga to motivira, ali, eto, nije uspjelo - zaključio je Kašljević.

Massimo Savić iza sebe je ostavio suprugu Eni i kćerku Mirnu.