Lijepa voditeljica emisije "Zvezde Granda" tvrdila da ju je dečko trudnu tukao: Nestala sa TV-a, pa se okrenula Bogu i umjetnosti

- Tukao me je. Bila sam u četvrtom mjesecu trudnoće. Ja sam preživjela, ali beba nije. Gurnuo me je, pala sam na stomak, imala podlive. Udarao me je po glavi. Okrenuo me je. Strašno mi je da pričam o tome. Počeo je da me davi. Ostajala sam bez zraka. On se osvijestio u jednom trenutku i pobjegao iz stana. Bila sam užasno uplašena za sopstveni život, zvala sam sestru da dođe po mene. I sada sam uplašena, ali više ne želim da šutim - ispričala je tada voditeljica za "Puls".

Nakon toga se ona potpuno povukla i malo se toga o njoj zna. Regionalni mediji su kasnije pisali da je Buba tada bila veoma loše psihički, a pojavile su se i glasine da njene tvrdnje o zlostavljanju uopće nisu bile istinite.

Navodno nije bilo nikakvih drugih dokaza o tome, osim njenih riječi. Javnosti nije poznato kako se okončao i koji je bio ishod sudskog spora između nje i njenog tadašnjeg dečka.

Ljubinka Buba Dobrosavljev i danas je veoma lijepa žena, a bavi se umjetnošću.