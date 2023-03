Bivši muž Anđelke Prpić o njenoj trudnoći sa njegovim drugom: Ako Marko bude želio da uzme moje prezime, nemam ništa protiv

Za "Kurir" kroz osmijeh je poručio:

- Želim im svu sreću, ako se budu vjenčali, mogu da im budem kum! Čak i ako Marko bude želio da uzme moje prezime, nemam ništa protiv - našalio se ugledni beogradski ugostitelj.

Dario nije želio da o ovoj temi ozbiljno razgovara, pa je sve okrenuo na zabavu. Nije htio da priča o detaljima. Anđelka i Marko za trudnoću rekli bliskim ljudima, ali da su ljubavnu vezu nastojali sakriti od javnosti.

- On je rekao svojim prijateljima i porodici sretne vijesti i ne krije da je ludo zaljubljen. Ipak, mislio je da će to ostati samo u krugu najbližih. Koliko je voli najbolje govori to da je ostavio dugogodišnju partnerku zbog glumice. Ni Anđelka nije krila ovu priču od najbližih, ali se trudila da to ne dođe do javnosti - ispričao je izvor za "Blic".