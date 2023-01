Barak Obama na Twitteru objavio njemu najbolje filmove za 2022. godinu

Bivši američki predsjednik Barak Obama (Barack Obama) objavio je na Twitteru svoju listu najboljih filmova iz 2022., koja uključuje The Woman King, Decision to Leave i Top Gun: Maverick.

Samo neke od reakcija na društvenim mrežama su: "Obama gleda Emily The Criminal, film o očaju američkog kapitalizma zbog kojeg ljudi i jesu u dugovima", "Emily The Criminal" ima šefa koji baš podsjeća na Obamu. "Ironično je da on to gleda", "Izabrao je film koji govori o stvarnoj situaciji koju je on kao predsjednik stvorio".