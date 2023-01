Udala se za milijardera (91) i prestala da se sređuje: Uživala u moći, a onda su došle loše vijesti

Naime, 1980. godine bila je s tada oženjenim američkim tajkunom Robertom Sangsterom, i to kako bi se osvetila Miku za jednu od prevara.

Međutim, ni brak sa medijskim mogulom nije potrajao jer kako javlja "The New York Times" Mardok i Hol se razvode poslije šest godina braka.

- Imala sam aferu s Robertom, ali Mik me preklinjao da mu se vratim. Mislila sam da će se promijeniti u jednom trenutku, ali nikad nije. Njegove akcije s drugim ženama bile su poprilično gadne, ali to je bila jedina stvar koja me nervirala kod njega - bila je izjavila u jednom od intervjua.

Ali osim Mika i sada Ruperta, u njenom ljubavnom životu trag su ostavili i umjetnik Endi Varhol, historičar Adam Zamojski, osnivač Mikrosofta Paul Alen, producent Džordž Vaud, igrač kriketa Šejn Varne i preduzetnik Varvik Hemsli.