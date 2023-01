Anđelka Prpić prvi put na TV-u nakon vijesti o trudnoći: Iznenadila sve

Marija je rekla da se ona najbolje osjeća kada se fizički umori i radi vježbe, a Anđelka je rekla šta nju opušta.

- Masaža i jamb me relaksiraju. Uživam u vremenu sa Kilibardom. Nekad sviram klavir i stanem i ne razmišljam ni o čemu drugom. Dijete kad me tjera da crtamo, budem u fazonu "ne mogu", ali kad krenem, to me potpuno obuzme - istakla je glumica.

Podsjećamo, nedavno se pojavila vijest o tome da je Anđelka navodno u drugom stanju sa dobrim prijateljem svog bivšeg muža, a ovo je njeno prvo javno pojavljivanje nakon vijesti o trudnoći.