Rada Manojlović i Haris Berković “podgrijali” ljubav

Rada Manojlović i Haris Berković izgladili su sve nesuglasice i riješili da se pomire, ali svoju vezu prema pisanjima medija oni vješto kriju, jer se otac Rade Manojlović protivi i ne odobrava je, jer smatra da je pjevač sve ove godine obmanjivao njegovu kćerku. Haris je u posljednje vrijeme bio ozbiljan u namjeri da ponovo osvoji pjevačicino srce i uporan da se sa njom vidi, te su neprestano bili u kontaktu, a zatim su se i sreli.

Čim je iz Bosne došao u Beograd, Haris je pohitao kod Rade u stan gdje su imali ozbiljan i veoma dug razgovor.

– Rada i Haris su se pomirili nakon što su obavili dug razgovor. Shvatili su gdje su griješili kao i da su emocije i dalje prisutne. Međutim, Rada mu je jasno stavila do znanja da ne želi da se zabavljaju godinama, jer ona već ima dovoljno godina i želi da se ostvari kao majka na šta je on rekao da je shvatio da sa njom želi sve. Ipak, oni još ne žele javno da priznaju vezu, a razlog je otac Rade Manojlović. On je ljut na Harisa, smatra da se poigrao sa njegovom kćerkom i da je protraćio njene godine. Najviše od svega želi da dobije unuče i kada bi mu Rada javila da je trudna sa Harisom tek tada bi omekšao. Zato su odlulčili da se viđaju isključivo u njenom stanu, da vide kako će dalje funkcionisati i da li nova šansa koju su dali jedno drugom ima smisla – ispričao je dobro obaviješteni izvor blizak pjevačici.

