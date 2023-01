Premijera filma o Aci Lukasu u novembru 2023.

- Snimanje će trajati do sredine maja. Ekipa je odlična, dobro rade svoj posao, zadovoljan sam. Rediteljka Suzana Purković odlično vodi set s glumcima, a mislim da su i oni zadovoljni njom - kazao je Mirković.

Projekt će biti spreman za svjetsku premijeru 3. novembra 2023., opet na Lukasov rođendan.

- Uradit ćemo nešto što nikada nije urađeno, i u Beogradu i u Sarajevu. Prva premijera će biti u beogradskoj Areni 3. novembra, na Acin rođendan, već su karte puštene u prodaju, a nakon projekcije ide koncert Ace Lukasa. To je nešto nesvakidašnje što sam osmislio. Prvi put u svijetu da se radi na takav način. Prvo impresija o filmu, a onda idemo u jednu lijepu energiju, na koncert. Sve to skupa trajat će otprilike pet sati. I sarajevskoj publici ćemo isto to predstaviti, kao i publici u regionu u velikim dvoranama - istakao je Mirković.

Kada je u pitanju istoimena serija, još se pregovara s Netflixom.