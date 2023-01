Uspjeh i dominacija: Pogledajte koje bh. dame su obilježile 2022. godinu

View this post on Instagram

Bh. rediteljica Jasmila Žbanić režirala je jednu od epizoda serije "The Last of Us", koja će imati premijeru 15. januara na HBO-u. Film "Quo vadis, Aida?", čiju režiju potpisuje Žbanić, pobijedio je prošle godine u kategoriji za najbolji "Evropski film 2021". Žbanić je tada proglašena najboljom evropskom rediteljicom. Film je također bio nominiran za nagradu Oskar u kategoriji za najboji film van engleskog govornog područja.