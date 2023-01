Muzički i filmski događaji po kojima će se pamtiti 2022. godine: Koncert Stinga za historiju

Nakon dvije godine striktnih zabrana, uvjetovanja, ograničavanja, 2022. napokon je donijela slobodu na koju smo naviknuli prije pandemije koronavirusa, a s njom su se vratili i veliki koncerti, klupske svirke, filmski festivali… u svoj svojoj magičnosti.



Kada se budu listale stranice 2022. godine, ono po čemu će je većina Bosanaca i Hercegovaca pamtiti kada je muzika u pitanju jeste veliki koncert Stinga u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu, koji je održan 2. oktobra.

Dupke puna dvorana, uz aplauze i ovacije, uživala je u hitovima svjetske megazvijezde, koja je upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine proslavila 71. rođendan.

Niko nije ostao imun na pjesme poput "Englishman in New York", "Shape of My Heart", "Every Breath You Take"...

“Fragile” je Sting izveo posljednju i nju je posvetio Sarajevu.

Nekoliko dana prije koncerta Sting je dao ekskluzivni intervju „Dnevnom avazu“, koji je odjeknuo u cijelom regionu.

Pamtit će se da je 2. oktobra 2022. u Sarajevu nastupala jedna od najvećih muzičkih zvijezda u historiji.