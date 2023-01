Praznična atmosfera u domu Anabele Atijas: “Iznajmila sam Deda Mraza”

Anabela Atijas je otkrila da svake godine organizuje tradicionalnu novogodišnju žurku u svom domu, za cijelu porodicu.

-Ja u tome uživam. Imam tradicionalnu novogodišnju žurku, koju pravim od Luninog djetinjstva, od njene 4 godine, ako ne i ranije. Ona se toga sjeća – navela je Anabela Atijas.

-Samo jednu godinu smo to preskočili, kad smo bili u koroni. To je zaista jedna lijepa, ozbiljna tradicija i sva djeca joj se raduju, to je doživjela i Luna, i Nina i Blankica, evo sad i Mia, moja sestra, koja se vratila iz inostranstva, živi ovdje sa tri kćerke, još nas više ima. Ta naša žurka je obično oko Nove godine, i sada će biti, jako se radujemo tome - kaže ona.

Na OVOM LINKU saznajte ko je Deda Mraz kojeg Anabela svake godine "iznajmi".