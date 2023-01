Ema i Ena Meškić i Magdalena Milošević oživjele duh praznika: Ovo će biti naša godina

Novi član

Kakva vam je 2022. bila godina, a šta očekujete od Nove godine ?

Ema:

- Ova godina, kao i svaka do sad bila je jako uzbudljiva, čekalo me malo više obaveza, a i novih poslovnih pustolovina, naravno uz sve to i novih poznanstava. Moram naglasiti da je tu i novi član porodice, pas Gaia koji mi je jako brzo prirastao srcu. U 2023. godini prvo što priželjkujem je zdravlje, nakon toga završetak master studija, koje uspješno privodim kraju.

Magdalena:

- Godina 2022. je za mene bila puna lijepih uspomena, poslovnih ponuda i ljubavi. Naravno, bilo je i tužnih i loših trenutaka koje svi mi prolazimo. U svakom slučaju, zahvalna sam na svakom danu koji sam proživjela, bio on dobar ili loš. U Novoj godini bi željela što više lijepih, a što manje ružnih dana i naravno, da moja obitelj i prijatelji budu zdravi.

Ena:

- Kada sumiram 2022. godinu mogu reći da je bila zabavna, čudna, puna promjena i novih stvari za mene. Voljela bih da u novoj godini imam više vremena za stvari koje me istinski ispunjavaju, i mislim da sam na dobrom putu ka tome.

Vaša poruka i čestitka za ljude u Bosni i Hercegovini za 2023. ?

Ema:

- U 2023. poželjela bih da vam život daruje ono što nemate a iskreno želite i da sačuvate sve ono što već imate i uistinu najviše volite. Da svoju maštu ostvarujete, da ne prestanete da sanjate, da u ljubavi uživate.

Magdalena:

- Svim ljudima u Bosni i Hercegovini želim sretne blagdane i Novu 2023. godinu. Nadam se da će svima nadolazeća godina biti uspješna, sretna i zdrava.

Ena:

- Poželjela bih svima sretnu i zdravu novu godinu, te da se osjećate ispunjeno u svakom novom danu.