Jasna Ornela Bery za "Avaz" o 69. rođendanu: Sretna sam da sam živa i zdrava

Bh. glumica Jasminka Beri, u javnosti poznatija kao Jasna Ornela Bery danas proslavlja svoj 69. rođendan. Za portal "Avaz" je otkrila kakvu će proslavu pripremiti.

- To će biti u krugu porodice jer ja već dugo ne proslavljam svoje rođendane. Sretna sam da sam živa i zdrava, danas to nisu neka slavlja kao što se do toga prije držalo- kaže glumica.

Također se dotakla i svojih uloga i toga da je svi poistovjećuju sa Bahrom iz serije "Dva smo svijeta različita" i da kada gleda sebe u serijama da uvijek traži nedostatke i razmišlja kako bi to bolje uradila.



- Snimila sam sedamnaest serija, Bahra sa mnom nema nikakvu dodirnu tačku. Gledam je kao da igra neka druga glumica i smijem se. Ona mi je udarila pečat u karijeri što nije loše. Ta serija govori o stanju u kojem se mi već duže vrijeme nalazimo.