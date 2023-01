Kćerke Jelene Karleuše u njenoj odjeći: "Sada su već u maminim haljinama i cipelama"

Na novogodišnjem nastupu Jelene Karleuše u jednom beogradskom hotelu bile su i njene kćerke Atina i Nika Tošić. One su i prošle godine mamu gledale iz publike, iako je Jelena isticala da su još male da idu na njene nastupe, ipak moglo bi se reći da Jelena popustila i odlučila ih povesti.

- Atina i Nika su tu, bile su one i prošle godine, sada su već u maminim haljinama i cipelama, to mogu da vam kažem, to su već velike djevojke, jako sam ponosna zbog toga - rekla je Karleuša prije nego što je izašla pred publiku.