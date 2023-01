Ponosno nosim prezime Dragojević: Dalila progovorila o Dejanu i njegovoj porodici

Dalila Dragojević otkrila je sve ono o čemu se brujalo u medijima posljednjih mjeseci – o odnosu sa Dejanom, razvodu, rijaliti programu koji će biti baziran na njenom životu i novim ljubavima.

U kojim to situacijama ti fali muškarac pored tebe?

-Kada mi treba neko da me iskreno sasluša, da me pita kakav mi je bio dan, a da nije u pitanju neka korist. Danas većina ljudi gleda korist i kada neko hoće da se druži sa mnom, ja to odmah imam u glavi iako možda nije tako. Zbog svoje povrijeđenosti odbijam dobre ljude od sebe.

Učešćem u rijalitiju si povrijedila mnoge sebi bliske osobe, prije svega svog oca. Da li se kaješ?

-Otac i majka su zbog mene prošli pakao. Kada sam izlazila, najbitnije mi je bilo da ih čujem, a susret sa njima je bio jako emotivan. I danas kada ih vidim meni ne bude dobro. Dosta sam ih povrijedila i zarad sebe i zarad njih, radim na tome da to ispravim.

