Selena Gomez se skinula u kupaći i pokazala obline: Društvo joj pravili Bekam i Nikol Pelc

Podsjećamo, Selena je nedavno objavila dokumentarac "My Mind And Me" u kojemu je ispričala detalje o svojoj karijeri, bolesti te vezi s Džastinom Biberom (Justin Bieber).

Tada je i izjavila da joj je pjevačica Tejlor Svift (Taylor Swift) jedina prijateljica u industriji.

- Nikada se nisam uklapala u kul grupu djevojaka koje su bile slavne. Moja jedina prijateljica u industriji je zapravo Tejlor - rekla je ranije Selena i tako zaboravila na kolegicu i prijateljicu Franciju Raisu, koja joj je prije nekoliko godina donirala bubreg.