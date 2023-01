Posljednja intimna ispovijest Zorana Kalezića: Džej je umro na vrijeme

Veliki je hit „Sto puteva i sto staza“ jednog od najpopularnijih pjevača Balkana, Crnogorca Zorana Kalezića, koji je danas preminuo od posljedica karcinoma pluća. A on je karijeru započeo najgorom i najtežom stazom, sada već davne 1963. godine, kada je u veliki grad kao dječak došao sa sela.

-Moj otac bio je ugledni novinar, a ja sam bio neugledan zbog toga što me muzika opila. Pjevao sam na italijanskom jeziku, a onda su pričali da pjevam okupatorske pjesme, a ja sam živio za to da slušam nove pjesme sa San Rema. Otac me tjerao da dođem kući u deset sati navečer, a meni tek započinje muzika tada u kafani. Onda sam obećao ocu da ću završiti sve škole, fakultet, samo da me pusti da pjevam. Otišao sam u Beograd, živio par godina u podrumu. Tu sam napisao danas antologijsku pjesmu „Željo moja, srce gori da se vrati Crnoj Gori“. Tada sam bio zakleti roker – govorio je Kalezić u decembru 2022. godine, u jednom od posljednjih intervjua koji je dao medijima.

