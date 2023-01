Ono o čemu se dugo šuškalo sada je potvrđeno: Jelena Perčin i Momčilo Otašević se razvode

Mjesecima se nagađalo o problemima u braku hrvatske glumice Jelene Perčin i njenog devet godina mlađeg supruga, crnogorskog glumca i zvijezde serije „Kumovi“ Momčila Otaševića. Sve do sada bila je riječ samo o šuškanjima, no sada je Jelena Perčin priznala da je to istina.

Perčin (41) ovo je drugi brak, nakon onog s poduzetnikom Kristijanom Babićem s kojim je dobila 13-godišnju kćerku Lotu, a za Momčila, s kojim je dobila kćerku Mašu (4) i sina Jakšu (2) se udala 2018. godine.

