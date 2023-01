"Zvala sam policiju zbog nasilja, sada sam primorana da govorim": Drama u Karleušinom domu uoči Božića

Jelena Karleuša i Duško Tošić već duže vrijeme imaju probleme u braku. Jelena je nedavno gostovala u emisiji “Prvi red” i tom prilikom je otkrila detalje iz njihovog odnosa. PJevačica je otkrila da njih dvoje žive zajedno sa dJecom u istoj kući i da se još uvijek nisu razveli.

– Duško Tošić me je iznervirao pa sam morala da ga kaznim jednim postom, ali nismo se razveli. Papirološki se nismo razveli i živimo u istoj kući i dalje. Specifični su odnosi, ne znam kako da se izrazim, a da me opet ne pozove njegov advokat. Tužno je to što uopšte pominjem njegovog advokata, ali reći ću jednu veliku istinu i tu ću staviti tačku.

- Mama i tata ne funkcionišu. To je tužna priča svakog drugog bračnog para u Srbiji. Brak kao institucija propada prvenstveno zbog nepoštovanja muškaraca prema ženi, to je nažalost jedna velika istina – izjavila je Karleuša.

Na OVOM LINKU saznajte kakvu dramu uoči Božića preživljava Karleuša, te pogledajte hoće li suprugu konačno dati razvod.